Crystal Palace-Fiorentina Kean non ci sarà

Nella partita di andata dei quarti di finale di Conference League in programma giovedì 9 aprile a Londra, la Fiorentina non potrà contare su Moise Kean, che non sarà presente in campo. La sfida si giocherà alle 21 ora italiana, con la squadra toscana che dovrà fare a meno del suo attaccante. La presenza di Kean era prevista, ma è stata esclusa per motivi che non sono stati resi noti.

Londra, 8 aprile 2026 – Non ci sarà Moise Kean a guidare l’attacco della Fiorentina nella sfida di andata dei quarti di finale di Conference League in programma giovedì 9 aprile a Londra (alle 21 ora italiana). Per la gara contro il Crystal Palace, infatti, il bomber viola non è stato convocato, probabilmente per gli strascichi del problema a una tibia e per preservarlo in questo finale di stagione. Un problema che si è riacutizzato sabato nella gara con il Verona. Nella lista dei convocati mancano anche Parisi, Solomon e Fortini, non ancora recuperati. I convocati da mister Vanoli 1) BALBO VIEIRA Luis Francisco 2) BRASCHI Riccardo 3)... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crystal Palace-Fiorentina, Kean non ci sarà Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Salomon non ci sonoFIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo... Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Solomon non ci sonoFIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo... Temi più discussi: Conference League, Crystal Palace-Fiorentina: Kean fuori dalla lista; Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verona e Crystal Palace alle porte: la Fiorentina si sdoppia. Ecco l'idea tattica di Vanoli; Crystal Palace-Fiorentina (Conference League): orario, dove vederla e pronostico. Crystal Palace-Fiorentina, Kean non ci saràIl bomber viola non è tra i convocati. Probabilmente a causa dei postumi del problema a una tibia. Out anche Parisi, Fortini e Solomon ... lanazione.it Fiorentina, i convocati di Vanoli contro il Crystal Palace: out KeanPaolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha diramato i convocati per la sfida di Conference League di domani contro il Crystal Palace: out Moise Kean, che oggi a parte a causa del dolore alla tibia. fantacalcio.it Fiorentina, Kean out: assenti anche Solomon e Parisi per la sfida col Crystal Palace x.com Moise Kean è fuori dai convocati della Fiorentina per l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. L'attaccante viola era assente nella rifinitura di stamattina e non è partito con la squadra a causa del problema alla tibia che lo sta t - facebook.com facebook