One Piece riparte con l' anime | Crunchyroll svela la data di debutto più attesa della primavera 2026

Crunchyroll annuncia che l'anime di One Piece tornerà in primavera 2026, causando grande entusiasmo tra i fan. La piattaforma di streaming ha rivelato la data di debutto dei nuovi episodi, che arriveranno dopo mesi di attesa e voci di corridoio. La ripresa segna un momento importante per la serie, che continua a mantenere alta l’attenzione. I fan attendono con ansia il ritorno dei personaggi e delle avventure di Monkey D. Luffy. La data ufficiale di uscita sarà presto comunicata.

Dopo settimane di attesa e speculazioni, One Piece torna finalmente a fissare una rotta chiara. Con un annuncio ufficiale, Crunchyroll ha confermato le date di uscita dei nuovi episodi. Crunchyroll conferma il ritorno di One Piece con l'adattamento animato dell'arco di Elbaf dal 5 aprile 2026. In arrivo anche nuovi episodi doppiati in inglese e sviluppi chiave che promettono di ridefinire uno dei momenti più monumentali della saga. Elbaf prende forma: date, simulcast e il peso del mito Secondo quanto comunicato da Crunchyroll, l'anime di One Piece tornerà con episodi inediti dell'attesissimo arco di Elbaf a partire dal 5 aprile 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece riparte con l'anime: Crunchyroll svela la data di debutto più attesa della primavera 2026 Crunchyroll svela la stagione Anime Inverno 2026, tra i ritorni di Jujutsu Kaisen e FrierenCruncyroll svela la stagione Anime Inverno 2026, con quasi 50 nuove serie tra ritorni di successo e novità. Leggi anche: Teoria one piece svela il mistero più inquietante dell anime dopo 17 anni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ONE PIECE, ecco quando esce l'anime spin-off tutto al femminile; One Piece capitolo 1174: analisi e approfondimento; Il GranTurchese lancia l’edizione speciale One Piece con Netflix: nuovi gusti, packaging collezionabili e concorso nazionale; ONE PIECE, quando inizia l'arco di Elbaf su Crunchyroll?. One Piece riparte con l'anime: Crunchyroll svela la data di debutto più attesa della primavera 2026Dopo settimane di attesa e speculazioni, One Piece torna finalmente a fissare una rotta chiara. Con un annuncio ufficiale, Crunchyroll ha confermato le date di uscita dei nuovi episodi. movieplayer.it ONE PIECE, quando inizia l'arco di Elbaf su Crunchyroll?L'anime di One Piece tornerà su Crunchyroll in questo 2026 con il nuovo arco, iniziando il nuovo modello stagionale e promettendo grandi novità. anime.everyeye.it Mangiare il Ramen con la ciotola di One Piece non è mai stato così divertente https://amzn.to/4qHNbtC (link aff.) facebook