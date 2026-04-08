Il prezzo del petrolio Brent è sceso sotto i 100 dollari al barile, in seguito all'annuncio di un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mediato dal Pakistan e con la partecipazione di Israele. La decisione di interrompere temporaneamente le ostilità ha influenzato i mercati energetici, portando a un calo dei prezzi del greggio. La notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato petrolifero internazionale.

Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti mediato dal Pakistan, a cui ha aderito anche Israele, ha temporaneamente posto fine alla Terza guerra del Golfo e lascia auspicare che la pace possa portare ciò che con la forza Washington non ha ottenuto, la riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale e, soprattutto, energetico. Questo si è riflesso in un crollo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Nella giornata del 7 aprile i futures sul Brent erano corsi ben oltre i 110 dollari al barile. Mentre scriviamo, poco dopo le 1:30 dell’ 8 aprile 2026, i mercati registrano un vero e proprio schianto dell’oro nero. Il Brent perde istantaneamente il 15%, scende sotto i 100 dollari al barile e si assesta attorno ai 93, ai minimi da un mese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Crolla il petrolio: il cessate il fuoco spinge il Brent ben sotto i 100 dollari

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