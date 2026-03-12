Petrolio crolla | Brent sotto i 100 dollari a 97,6

Il prezzo del petrolio Brent è sceso sotto i 100 dollari, raggiungendo 97,6 dollari al barile. La giornata di giovedì 12 marzo 2026 ha visto una forte diminuzione nel mercato delle materie prime, con il calo che ha interessato i prezzi del greggio. La flessione si è verificata durante le prime ore di contrattazione e ha coinvolto diversi operatori del settore.

Il mercato delle materie prime registra una flessione significativa nel corso della mattinata di giovedì 12 marzo 2026. Il prezzo del petrolio Brent ha infranto la barriera psicologica dei cento dollari, attestandosi a 97,6 unità monetarie. Questo movimento discendente segna un punto di svolta per i mercati energetici globali. L'andamento ribassista non è casuale ma riflette dinamiche complesse che influenzano direttamente l'economia mondiale. La quotazione sotto la soglia dei 100 dollari rappresenta un segnale chiaro per gli investitori e le imprese produttrici. Le fluttuazioni si verificano in tempo reale mentre i trader reagiscono alle nuove condizioni di mercato.