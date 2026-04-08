In Grecia, ad Alessandropoli, la nazionale italiana di pallanuoto ha conquistato la terza vittoria consecutiva battendo la Croazia 13-11. La squadra italiana si è qualificata per le finali di Coppa del Mondo, mentre le ultime partite non influiranno sul risultato complessivo del torneo. La campagna promozionale associata si intitola

Tre su tre e missione compiuta. Al Settebello basta il filotto nel girone preliminare delle qualificazioni per staccare il pass che vale la Final Eight di World Cup, in programma a luglio: "Abbiamo giocato una bella pallanuoto e abbiamo raggiunto con merito l'obiettivo. Dovremo continuare su questa linea" commenta il ct Sandro Campagna dopo il 13-11 sulla Croazia. Ad Alessandropoli, in Grecia, gli azzurri giocheranno fino a domenica soltanto per definire la griglia, come vuole la cervellotica e farraginosa formula di World Aquatics. Saranno preziosi allenamenti e nulla più. In serata conosceremo il quadro completo delle squadre già promosse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Croazia ko: il Settebello fa tris ed è già alle finali di World Cup

Pallanuoto, World Cup: il Settebello batte la Croazia 13-11 e vola alle Superfinal di SydneyPercorso netto per gli azzurri ad Alessandropoli: terza vittoria nel Girone B contro i vicecampioni olimpici.

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Temi più discussi: Pallanuoto World Cup 2026: Italia-Spagna oggi in streaming. Orari e calendario Settebello; Pallanuoto, Settebello ad Alessandropoli per l'esordio in World Cup. Campagna: 'Occasione di crescita con vista su 2027 e 2028'; Il Settebello riparte dalla World Cup: domani il debutto contro la Spagna campione del mondo. Obiettivo finale a Sydney.

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CONCLUSO IL CORNACCHIA WORLD CUP Le nostre squadre concludono il prestigioso torneo di Pordenone con i seguenti posizionamenti: U19M Kioene Padova 7ª posizione U17M Kioene Padova 5ª posizione U16F Kioene Women Padova ( - facebook.com facebook