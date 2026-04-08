Pallanuoto World Cup | il Settebello batte la Croazia 13-11 e vola alle Superfinal di Sydney

Gli azzurri di pallanuoto hanno concluso il girone B della World Cup con una vittoria contro la squadra croata, terminata 13-11. La partita si è giocata ad Alessandropoli e ha permesso alla nazionale italiana di qualificarsi direttamente alle Superfinal di Sydney. Si tratta della terza vittoria consecutiva nel girone, contro una delle squadre più titolate a livello olimpico.

Percorso netto per gli azzurri ad Alessandropoli: terza vittoria nel Girone B contro i vicecampioni olimpici. Iocchi Gratta trascina con una tripletta. Il CT Campagna: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo” Il Settebello non si ferma. La nazionale italiana di pallanuoto centra la terza vittoria consecutiva nel torneo preliminare di Alessandropoli e si qualifica per le Superfinal della World Cup, in programma a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio. Nel Girone B gli azzurri superano i vicecampioni olimpici della Croazia con il punteggio di 13-11, in una partita sempre condotta con il vantaggio nel punteggio, toccando anche il +4 nelle fasi decisive. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: LIVE Italia-Croazia 13-11, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello che passa il turno! LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il... Temi più discussi: World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna; Italia-USA oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streaming; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1; Pallanuoto World Cup 2026: Italia-Spagna oggi in streaming. Orari e calendario Settebello. LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello ... oasport.it Pallanuoto, World Cup: il Settebello batte la Croazia 13-11 e vola alle Superfinal di SydneyPercorso netto per gli azzurri ad Alessandropoli: terza vittoria nel Girone B contro i vicecampioni olimpici. Iocchi Gratta trascina con una tripletta. Il CT Ca ... sportface.it CONCLUSO IL CORNACCHIA WORLD CUP Le nostre squadre concludono il prestigioso torneo di Pordenone con i seguenti posizionamenti: U19M Kioene Padova 7ª posizione U17M Kioene Padova 5ª posizione U16F Kioene Women Padova ( - facebook.com facebook