Crisi energetica e scuola Valditara assicura | La Dad non è contemplata in alcun modo

Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha dichiarato che la didattica a distanza non è prevista in nessun caso, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un ritorno alla Dad a causa della crisi energetica legata alla guerra in Iran. La sua affermazione arriva in un momento di incertezza sulle possibili misure da adottare per fronteggiare le difficoltà energetiche che potrebbero influenzare le attività scolastiche.

(Adnkronos) – "La Dad non è contemplata in alcun modo". Così all'Adnkronos Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito sull'eventualità di un ritorno alla didattica a distanza in seguito alla crisi energetica legata alle conseguenze della guerra in Iran. Valditara ha smentito le voci che da qualche ora si stavano inistentemente rincorrendo. “La crisi energetica, con ripercussioni immediate sul costo dei carburanti, potrebbe portare l’Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per frenare il costo della vita, il governo e il Parlamento potrebbero valutare l’adozione della didattica a distanza al seguito del collocamento dei lavoratori pubblici in smart working. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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