Il ministro degli Esteri ha dichiarato di seguire attentamente gli sviluppi degli attacchi in Iran, mantenendo un contatto costante con le Ambasciate italiane a Teheran e Tel Aviv. Ha inoltre precisato che tra gli italiani non ci sono feriti. La situazione nel paese viene descritta come molto preoccupante. Tajani ha condiviso queste informazioni attraverso il suo account su X.

«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d'Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendosi agli attacchi lanciati da Israele e Usa in Iran. «Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l'Unità di crisi», ha aggiunto il ministro. Sempre su X, la Farnesina fa sapere che, per emergenze, è possibile contattare l'Ambasciata d'Italia a Teheran al 00989121035062 e l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv allo 00972548803940. L'Unità di crisi è invece raggiungibile al +39 0636225 o via mail a [email protected].

© Ilsole24ore.com - Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani

