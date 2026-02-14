Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, si trova a Budapest per discutere di democrazia e giustizia climatica. La sua visita si inserisce nel contesto di un workshop organizzato dalla rete delle autorità locali coinvolte nel progetto europeo ‘Ecoality’. Durante l’evento, ha preso parte a un approfondimento dedicato alle sfide sociali e ambientali che coinvolgono i giovani in tutta Europa.

Mia Diop, vicepresidente Regione Toscana, in Ungheria. La vice del presidente Regione Toscana Eugenio Giani a Budapest relatrice nel workshop della rete delle autorità locali che partecipano al progetto europeo ‘Ecoality – Giovani e Autorità Locali insieme per la Giustizia Climatica e di Genere’. Come spiega via social la stessa Mia Diop, Pd: “ Nel pieno della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, abbiamo scelto di parlare di democrazia, giustizia climatica e sociale. Ecoality nasce da questa consapevolezza. Dalla necessità di uno sguardo intersezionale che tenga insieme giustizia climatica e giustizia di genere, partecipazione e cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Mia Diop in Ungheria: “A Budapest per parlare di democrazia, giustizia climatica e sociale”

