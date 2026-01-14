Crisi automotive l' allarme di Fim-Cisl Puglia | Diverse vertenze e indotto ancora in cassa integrazione

Il settore metalmeccanico in Puglia attraversa una fase difficile, con numerose vertenze aperte e aziende ancora in cassa integrazione. La crisi dell’indotto automotive colpisce profondamente il comparto, evidenziando la necessita di interventi mirati per garantire stabilità e sostenibilità alle imprese e ai lavoratori coinvolti.

Indotto Stellantis in crisi, la Fiom lancia l'allarme: "Sit Rail a rischio chiusura" - “Sit Rail a rischio chiusura e come lei tutta la logistica è a rischio”, ad annunciarlo, la segretaria generale della Fiom ... rainews.it

Crisi Hp Composites, sindacati in allarme: “Priorità salvaguardare i 540 dipendenti” - Ascoli, 5 settembre 2025 – L’annuncio della HP Composites di Ascoli di ricorrere a 12 mesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi industriale, unito alle dimissioni del direttore ... ilrestodelcarlino.it

AUTOMOTIVE - Crisi Stellantis in Italia nel 2025: la produzione auto crolla a 213.706 unità, il livello più basso dal 1955, mentre i veicoli totali, inclusi i commerciali, scendono a 379.706 (-24,5% auto, -13,5% veicoli commerciali). Rispetto al 2023, quando furo facebook

Stellantis: Intervento di Enrico Coppotelli sulla crisi dell’Automotive nella Regione Lazio. Nel 2025 produzione crollata (-27,9%). Oltre 105 giorni di fermo produttivo e personale sceso a 2.200 unità. È tempo di agire! Chiediamo certezze su nuovi modelli ed i x.com

