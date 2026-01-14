Crisi automotive l' allarme di Fim-Cisl Puglia | Diverse vertenze e indotto ancora in cassa integrazione

Il settore metalmeccanico in Puglia attraversa una fase difficile, con numerose vertenze aperte e aziende ancora in cassa integrazione. La crisi dell’indotto automotive colpisce profondamente il comparto, evidenziando la necessita di interventi mirati per garantire stabilità e sostenibilità alle imprese e ai lavoratori coinvolti.

Il comparto metalmeccanico pugliese continua a fare i conti con una fase complessa, tra crisi dell’indotto automotive, vertenze aperte e aziende ancora costrette a ricorrere agli ammortizzatori sociali. A fare il punto è Michele Tamburrano, segretario della Fim-Cisl Puglia, intervenuto - come. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

