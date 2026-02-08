Gigafactory Termoli | Acc rinuncia all’investimento a rischio l’indotto automotive e i posti di lavoro nel Molise

La notizia ha preso tutti di sorpresa: oggi, l’azienda Acc ha deciso di rinunciare all’investimento previsto a Termoli. La gigafactory, che avrebbe portato nuove batterie e speranze di lavoro per il Molise, ora sembra lontana. Decine di posti di lavoro sono a rischio e l’indotto dell’automotive potrebbe subire un duro colpo. La decisione cambia radicalmente le prospettive di sviluppo della regione.

La speranza di un rilancio industriale per il Molise, legato alla realizzazione di una Gigafactory per la produzione di batterie a Termoli, si è infranta nelle ore di oggi, 7 febbraio 2026. L’annuncio, giunto dalle prime comunicazioni della Uilm e poi confermato dal Presidente della Regione Francesco Roberti, ha gettato una luce cupa sul futuro dell’indotto automotive locale e riapre immediatamente le preoccupazioni relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Stellantis di Termoli. La notizia, seppur non del tutto inaspettata, coglie di sorpresa un territorio che aveva riposto grandi aspettative in questo progetto, considerato una potenziale svolta per l’economia regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Gigafactory Termoli Gigafactory, Molise a rischio: Accusa di inerzia politica e futuro incerto per sviluppo e occupazione. Il progetto della Gigafactory in Molise rischia di finire nel nulla. Auto elettriche, Termoli: stop alla gigafactory di batterie Il consorzio Acc ha deciso di fermare il progetto della gigafactory di batterie a Termoli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gigafactory Termoli Argomenti discussi: Acc rinuncia alla gigafactory, i sindacati tornano a chiedere risposte per Termoli; Stellantis e soci cancellano la gigafactory di Termoli: annunciato lo stop definitivo al progetto; Niente Gigafactory a Termoli, Roberti: Chiederemo a Stellantis nuovi modelli produttivi; Gigafactory, Gravina: Governo e Regione abdicano, Termoli pagherà il prezzo più alto. Acc rinuncia alla gigafactory, i sindacati tornano a chiedere risposte per TermoliFiom Cgil, Fim Cisl e Uilm: garantire motori per auto che abbiano mercato per salvaguardare i posti di lavoro, subito un tavolo con Stellantis a Palazzo Chigi ... rainews.it Stop definitivo di Acc alla gigafactory a Termoli . Stellantis, pronti a garantire il futuro dello stabilimento di TermoliAcc, joint venture tra Mercedes, Stellantis e Total, ferma definitivamente il progetto per la gigafactory delle batterie per le auto elettriche a Termoli, in Molise, e a Kaiserslautern in Germania. ansa.it Stop definitivo di Acc alla gigafactory a Termoli . Stellantis, pronti a garantire il futuro dello stabilimento di Termoli. 'Per i dipendenti continuità lavorativa nel gruppo' #ANSAmotori #ANSA x.com Il Molise reagisce alla decisione di Acc sulla Gigafactory di Termoli facebook

