Avellino denuncia sulla liquidazione ACS | Atti nulli il liquidatore si controlla da solo

Una denuncia è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Avellino riguardo alla liquidazione di ACS, la società comunale incaricata della gestione della sosta e della custodia dei beni dell’ente. Nell’esposto si sostiene che alcuni atti siano nulli e si evidenzia come il liquidatore abbia effettuato controlli su se stesso. La procura ha avviato verifiche sulla vicenda.

Un esposto è stato depositato presso la Procura della Repubblica di Avellino in merito alla gestione della liquidazione di ACS, la società comunale preposta alla sosta e alla custodia dei beni dell'ente. Al centro della denuncia, la presunta nullità di tutti gli atti adottati dal commissario straordinario Giuliana Perrotta e dal liquidatore Carlo Giliberti. Il nodo giuridico sollevato nell'esposto ruota attorno alla figura di Giliberti, dipendente comunale che ricopre in contemporanea il ruolo di liquidatore della partecipata e quello di responsabile del settore partecipate del Comune. Una doppia veste che, stando a quanto... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, denuncia sulla liquidazione ACS: "Atti nulli, il liquidatore si controlla da solo" Articoli correlati Avellino, Perrotta: “Eviteremo il fallimento di ACS. Centro per l’autismo? Presto l'inaugurazione”Avellino, le parole del commissario straordinario a margine della festa di San Modestino. Bilanci ACS 2023-2025: nodo cruciale per il futuro dei lavoratori ad AvellinoL’amministrazione commissariale valuta nuove approvazioni dei bilanci per evitare la liquidazione e tutelare i dipendenti della società partecipata... Contenuti utili per approfondire Avellino denuncia sulla liquidazione... Avellino, esposto sull'Azienda Città Servizi: atti presentati in procuraDenunciati presunte irregolarità su nomine e procedure adottate recentemente ... msn.com Avellino. Sul raccordo la truffa dello specchietto: raffica di denunce, ma solo sui socialTentativi di truffa sul raccordo Avellino-Salerno: cresce la preoccupazione tra gli automobilisti. L'allarme è stato sollevato sui social dalle stesse persone che ogni giorno percorrono il raccordo ... ilmattino.it