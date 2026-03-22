Marotta Chivu l’incontro prima di Fiorentina Inter | il dirigente nerazzurro in campo ad Appinao per motivare la squadra

Il dirigente nerazzurro è stato presente ieri in campo ad Appiano per un incontro con la squadra prima della partita contro la Fiorentina. L’obiettivo era motivare i giocatori e rafforzare l’unità del gruppo prima dell’impegno in campo. L’incontro si è svolto in un momento di preparazione della squadra, con l’intento di trasmettere messaggi di supporto e determinazione.

Inter News 24 Marotta Chivu, l’incontro prima di Fiorentina Inter per motivare e dare unità alla squadra: il dirigente nerazzurro ieri in campo ad Appiano. L’ Inter è chiamata a tornare a vincere in campionato per tenere a distanza Milan e Napoli, che sono reduci da successi importanti contro Cagliari e Torino. Il momento è delicato, ma la squadra nerazzurra sembra essere unita e concentrata, come dimostra la visita del presidente e dirigente sportivo Beppe Marotta ieri a Appiano Gentile. Marotta e Chivu: la sintonia prima della sfida con la Fiorentina. Durante l’ultima rifinitura prima della partita contro la Fiorentina, Marotta è sceso in campo per seguire da vicino gli ultimi preparativi della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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