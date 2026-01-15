Tsinghua l’università che prepara il sorpasso hi-tech di Pechino sull’Occidente

Tsinghua University, uno dei principali istituti di istruzione superiore in Cina, sta consolidando il proprio ruolo nel panorama tecnologico globale. Considerata da Asia Society come una delle forze trainanti della strategia di sviluppo di Pechino, questa università si distingue per la sua influenza nel settore hi-tech e per il contributo alla crescita economica e scientifica del Paese. Un esempio di come l'Asia si stia affermando come protagonista nel mondo dell’innovazione.

L’ Asia Society, un influente think tank che si occupa di questioni asiatiche, l’ha definita “la nuova armata di Xi Jinping”. Non sono militari o membri delle forze speciali. Il riferimento è ai giovani che si sono laureati presso la Tsinghua University, la più rinovamata università cinese nel campo delle scienze, dell’ingegneria e della tecnologia. Da questo istituto fondato nel 1911 e situato a Nord-Ovest di Pechino, oltre il Quarto Anello, sono transitati importanti cervelloni come Robin Li e Wang Xing, rispettivamente il fondatore di Baidu e della società di consegne Meituan, così come numerosi altissimi funzionari del Partito Comunista Cinese, come l’ex presidente Hu Jintao e l’attuale leader Xi Jinping. 🔗 Leggi su It.insideover.com

