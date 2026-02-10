Questa sera il Liverpool sfida il Sunderland allo Stadium of Light in una partita fondamentale per la corsa alla Champions League. I Reds arrivano con diverse assenze importanti, tra infortuni e squalifiche, e il tecnico del Liverpool si dice sfortunato. Ha commentato che i suoi giocatori hanno subito troppi gol negli ultimi minuti, creando preoccupazione in vista della trasferta. La squadra cerca punti per rimanere in corsa, ma le difficoltà non mancano.

Il Liverpool si prepara ad affrontare il Sunderland allo Stadium of Light mercoledì sera, in una partita chiave per la corsa alla Champions League. Prima del match, l’allenatore Arne Slot ha parlato con i media all’Axa Training Centre martedì mattina, delineando le sfide della stagione e le difficoltà incontrate dalla squadra. La conferenza di Slot. Quanto è fondamentale per il Liverpool raggiungere la Champions League quest’anno? “Se non avremo la Champions League, sicuramente non sarà stata una stagione accettabile. Dobbiamo avvicinarci alla perfezione, perché i margini sono molto ridotti: sette minuti prima della fine pensavamo di essere a cinque punti dal City e cinque minuti dopo eravamo indietro di 11 punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sentite Slot tecnico del Liverpool: “Siamo sfortunati, troppi giocatori infortunati e tanti gol subiti nei minuti finali”

L'Inter, nel 2025, fatica a mantenere la solidità nei minuti finali delle partite, subendo troppi gol.

