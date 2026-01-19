Tutto facile per i Mobilieri Due gol nei primi 7 minuti

I Mobilieri Ponsacco hanno iniziato la partita con determinazione, segnando due gol nei primi sette minuti. La squadra ha mostrato compattezza e solidità fin dall'inizio, impostando un ritmo efficace contro Ginestra Fiorentina. Questo avvio promette un match equilibrato e interessante, con i padroni di casa che cercano di consolidare il risultato e mantenere alta la concentrazione.

