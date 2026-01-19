Tutto facile per i Mobilieri Due gol nei primi 7 minuti
I Mobilieri Ponsacco hanno iniziato la partita con determinazione, segnando due gol nei primi sette minuti. La squadra ha mostrato compattezza e solidità fin dall'inizio, impostando un ritmo efficace contro Ginestra Fiorentina. Questo avvio promette un match equilibrato e interessante, con i padroni di casa che cercano di consolidare il risultato e mantenere alta la concentrazione.
MOBILIERI PONSACCO 2 GINESTRA FIORENTINA 0 MOBILIERI PONSACCO: Colucci, Papini, Gemignani, Marinari, Aliotta, Mancini, Puccini (26’ st Bracci) Niccolai (1’ st Zaccagnini), Taraj (35’ st Rigirozzo), Marocco (26’ pt Bicchierini), Sciapi, A disp, Campinotti,Giusti,Pisani,Biondi,Stefanini. All.Polzella. GINESTRA FIORENTINA: Parrini, Chiani, Maggiorelli, Casella Celoni, Taddei, Bruno (12’ st Canardi), Bagni (22’ st Olivieri L.), Olivieri F. (22’ st Mazzanti) Pierucci (12’st De Tellis), Rizzo. A disp.: Cereda, Cavedoni, Mannini, Marchiani, Potogu, All.: Rizzo. Arbitro: Sara Foresi Livorno, (Mangini –Intermite ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Forlì Calcio a 5 si prepara alla decisiva sfida di Coppa Italia di Serie C1, affrontando i Celtic con l’obbligo di vincere con almeno due gol di scarto. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 17 alla Sport Arena di Reggio Emilia, in una partita che potrebbe determinare la qualificazione dei biancorossi alla fase successiva.
