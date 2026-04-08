A Crema, un giovane di vent'anni è stato ucciso in strada a San Bernardino. La vittima è stata aggredita con un bastone e colpita con numerose coltellate. Gli investigatori hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, residente nel quartiere, ritenuto coinvolto nell’episodio. L’ipotesi al momento più accreditata riguarda un regolamento di conti tra giovani della zona.

Aggredito con un bastone e colpito con numerose coltellate in strada a San Bernardino. Gli inquirenti ipotizzano un regolamento di conti “Basta, ti prego, te li do i soldi”, queste le parole del 20enne pronunciate prima di cadere a terra in strada a Crema, riportate da La Repubblica. La vittima è Hamza Salama, vent’anni, residente a San Bernardino, quartiere alla periferia di Crema, provincia di Cremona. È morto in ospedale dopo essere stato colpito ripetutamente al torace, all’addome e alle gambe. L’aggressione si è consumata intorno alle 22.30 in via Brescia, sotto gli occhi di diversi residenti richiamati dalle urla. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato prima colpito con un bastone di legno, poi raggiunto da almeno dieci coltellate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crema, ventenne ucciso in strada: fermato un 17enne del quartiere

Crema, ucciso a sprangate in strada: fermato un 17enneLo ha preso a calci, lo ha colpito con una spranga e poi gli ha sferrato una coltellata: è morto così Hamza Salama, 20 anni, egiziano.

Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona.

Temi più discussi: Aggredito e preso a sprangate in strada, muore ventenne a Crema; Omicidio a San Bernardino: vittima un ventenne; Crema, 20enne aggredito a sprangate in zona San Bernardino muore in ospedale. Fermato un ragazzo di 17 anni; Crema, ventenne ucciso a coltellate e sprangate. Fermato per omicidio l’aggressore, ha 17 anni.

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Ventenne ucciso a sprangate nella notte, fermato un minoreCREMA – Un ragazzo di 20 anni di origine straniera é morto, colpito con un bastone o con una spranga nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di ... livesicilia.it

Un ragazzo di 20 anni di origine straniera è morto dopo essere stato colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. Il giovane è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i ca - facebook.com facebook

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