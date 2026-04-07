A Crema, in provincia di Cremona, un giovane di 20 anni è stato vittima di un’aggressione violenta in via Brescia, nel quartiere San Bernardino. La vittima, cittadino egiziano, è stata colpita con un’arma da taglio e anche con sprangate, calci e pugni, perdendo la vita sul luogo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Un episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Un giovane di 20 anni, un cittadino egiziano, è stato ucciso in via Brescia, nel quartiere San Bernardino: è stato ferito a morte con un'arma da taglio e colpito anche con sprangate, calci e pugni. Nonostante i soccorsi – automedica, ambulanza della Croce Verde Crema ed elisoccorso – il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Crema. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Crema con il Nucleo Investigativo e la Scientifica. Presenti anche la pm di turno e il comandante del reparto operativo di Cremona. Le indagini hanno già permesso di identificare il presunto responsabile: un giovane marocchino, anch’egli residente nel quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangate

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