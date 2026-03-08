Certificati anti-rimpatrio | Un delinquente in libertà? La gente non conosce i Cpr

Ravenna, 8 marzo 2026 – “ Il devastatore della pensilina ”. Così lo avevamo ribattezzato perché, per ragioni mai chiarite, la sera del 17 novembre scorso aveva distrutto a calci e pugni il plexiglas della fermata del bus in zona stazione ferroviaria. Ventisei anni, irregolare, originario del Gambia e una lista lunga tanto di reati accumulati via via in città tra furto aggravato (il 23 novembre in un supermercato di via Diaz), rapina, lesioni, resistenza, minacce, danneggiamenti (il plexiglas divisorio di una pattuglia della polizia locale) e violazioni dell’ordine a lasciare il territorio: ben 15 i fogli di allontanamento che aveva ignorato. Per due volte, quando ormai il predellino dell’aereo per il rimpatrio sembrava pronto per lui, la visita medica lo aveva ritenuto non idoneo consentendogli di tornare libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

