Nuovi dettagli emergono sulla gestione della pandemia da Covid, con particolare attenzione al controllo delle mascherine cinesi acquistate. La Commissione Covid ha rivelato una mancanza di verifiche adeguate, sollevando dubbi sulla sicurezza e sulla trasparenza delle procedure adottate. Questi sviluppi evidenziano criticità nella gestione delle forniture di dispositivi di protezione, suscitando preoccupazioni sulla tutela della salute pubblica e sulla trasparenza delle scelte governative.

Emergono nuovi particolari inquietanti sulla gestione della pandemia da Covid, soprattutto sul controllo degli oggetti fondamentali per la prevenzione della malattia. Come hanno spiegato i parlamentarli di Fratelli d’Italia in una nota, «nel corso dell’audizione di ieri in commissione d’inchiesta, il prefetto Giulio Cazzella, già consulente della struttura commissariale di Domenico Arcuri, ha confermato un fatto scioccante: la struttura commissariale non effettuò alcun controllo preliminare sul consorzio cinese Wenzhou-Luokai, a cui fu appaltata l’importazione di un numero cospicuo di mascherine costate 1 miliardo e 251 milioni di euro dei contribuenti e risultate pure non a norma, quindi pericolose per la salute pubblica». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Commissione Covid, nessun controllo sulle mascherine cinesi acquistate: dettagli inquietanti sulla gestione di Conte

Leggi anche: Minenna assolto nella maxi-inchiesta sulle mascherine Covid

Leggi anche: Maxi-inchiesta sulle mascherine Covid, assolto Marcello Minenna, ex direttore delle Dogane ed assessore regionale uscente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Covid, esplode lo scandalo mascherine cinesi contraffatte. Fdl punta il dito contro il governo Conte - Roma, 19 febbraio 2025 – Nei lavori della commissione Covid “sta emergendo uno scandalo” che “dimostra o la sciatteria o la malafede di chi doveva garantire la sicurezza degli italiani e invece ha ... quotidiano.net

Commissione Covid. Al via l’esame dell’aula alla Camera. Si indagherà anche sull’approvazione e effetti avversi dei vaccini, ma non sulle Regioni - Il testo base ha subito pochissime modifiche, più di forma che di sostanza, nel corso dell'esame in XII Commissione tra le proteste delle opposizioni che hanno accusato la maggioranza di voler ... quotidianosanita.it

Sì alla Commissione Covid, Pd e 5S: «Un tribunale farsa» - Via libera alla Camera ieri alla proposta di legge per istituire la Commissione bicamerale d’inchiesta sull’emergenza Covid: 172 i sì, 4 gli astenuti. ilmanifesto.it

In Ufficio di presidenza della commissione Covid abbiamo assistito a un attacco scomposto della sinistra nei confronti di cittadini italiani bisognosi di cure. Esponenti del Pd e del M5s, infatti, si sono opposti alla proposta di Fratelli d’Italia di audire associazio facebook