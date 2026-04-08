Cot Messina quinta conferma consecutiva dell’accreditamento Joint Commission International

L’Istituto Clinico Polispecialistico COT Messina ha ricevuto per la quinta volta consecutiva l’accreditamento dalla Joint Commission International. Questa certificazione viene concessa in base a specifici standard di qualità e sicurezza nelle strutture sanitarie. L’ente ha dimostrato, nel corso degli anni, di rispettare i requisiti richiesti per mantenere elevati livelli di assistenza ai pazienti. La certificazione rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dall’istituto nel settore sanitario.

L’Istituto Clinico Polispecialistico COT Messina ha ottenuto per la quinta volta consecutiva l’accreditamento della Joint Commission International, confermando il proprio percorso di qualità e miglioramento continuo nell’ambito dell’assistenza sanitaria.Dal 23 al 26 marzo una commissione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Hockey Prato, quinta vittoria consecutiva Champagnie trascina gli Spurs verso la quinta vittoria consecutivaIn una serata di NBA caratterizzata da goleade e parziali, i San Antonio Spurs hanno superato Brooklyn Nets 126-110, incassando l’undicesima vittoria...