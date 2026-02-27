I San Antonio Spurs hanno conquistato la loro quinta vittoria di fila, battendo Brooklyn Nets con un punteggio di 126-110 in una partita ricca di azioni e parziali. La sfida ha visto i giocatori mettere in mostra un’ottima intesa in campo, contribuendo a mantenere alta la serie positiva della squadra. La partita si è conclusa con una vittoria che rafforza il momento positivo dei padroni di casa.

In una serata di NBA caratterizzata da goleade e parziali, i San Antonio Spurs hanno superato Brooklyn Nets 126-110, incassando l’undicesima vittoria consecutiva. La partita è stata indirizzata dall’inizio da una leadership condivisa dei texani, con contributi diffusi e una gestione offensiva che ha mantenuto il margine nel corso dei tempi. Tra i protagonisti evidenti, Julian Champagnie ha chiuso a quota 26 punti per Brooklyn, mentre Michael Porter Jr. ha totalizzato 24 punti e 14 rimbalzi. Per gli Spurs, Victor Wembanyama ha messo a referto 12 punti in una serata definita offensivamente tranquilla, con elementi come Castle, Fox, Vassell, Keldon Johnson e Harper a fornire apporto significativo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Champagnie trascina gli Spurs verso la quinta vittoria consecutiva

Xavi Simons sfida gli Spurs a trovare coerenza dopo la seconda vittoria consecutiva e afferma che sta vivendo i suoi “sogni” in Champions League2025-12-10 00:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Xavi Simons afferma che trovare...

Valsa Group La quinta vittoria consecutivadi Alessandro Trebbi PADOVA Quinta vittoria consecutiva in campionato e altri due punti guadagnati sul quinto posto per una Modena che dopo una...

Argomenti discussi: ?Wemby trascina gli Spurs contro Detroit, Houston batte Utah ed è terza a Ovest; NBA, Wembanyama trascina gli Spurs: vittoria pesante contro Detroit.

Nba: Fox trascina gli Spurs, Lakers fermati dagli HawksUn Luka Doncic non devastante come al solito, 22 punti cinque rimbalzi e 11 assist, ha impedito ai Los Angeles Lakers di allungare la striscia positiva, subendo una netta sconfitta ad Atlanta per ... ansa.it