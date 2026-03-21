Due anarchici coinvolti nel gruppo Cospito sono stati trovati morti a Roma dopo un’esplosione avvenuta nel casale della capitale ieri pomeriggio. Gli individui, già coinvolti in un procedimento legale, erano legati a questa organizzazione e sono deceduti nel corso dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di questa frangia nel territorio italiano.

L’esplosione del casale di Roma nel pomeriggio ieri ha squarciato il velo di ipocrisia e di omertà che da anni è caduto sulle frange anarchiche di questo Paese. Da anni, infatti, si sottovaluta il rischio delle frange eversive dell’Italia, si sottovaluta la loro effettiva capacità di azione e si sottovaluta il loro potenziale terroristico. L’esplosione di ieri dovrebbe servire da campanello d’allarme in tal senso, perché Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano non erano due soggetti qualunque ma due anarchici dichiarati, già finiti a processo per reati legati al mondo anarchico e nel casolare alle porte di Roma pare stessero preparando un ordigno ad alto potenziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Legati al gruppo Cospito e già a processo: chi erano i due anarchici morti a Roma

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