Che c’è nella sua fonte? «Una serenità. Non dico che l’avessi persa, la fonte, certo arrivarci e soprattutto restarci in contatto non è facile: serve un percorso lungo, di ricerca e accettazione di sé. Alla fonte c’è un’oasi, un qualcosa che fa star bene. Infatti questo disco – per temi, sonorità, ritmi – è nato per questo: è una carezza, in tempi difficili in cui una parte dell’umanità – penso alle forze del male che dominano il mondo – l’hanno del tutto persa di vista, la fonte». E la musica? «Se penso al pop italiano, l’ha persa di vista anch’esso. Trovare la fonte significa ricordarsi, in questo caso, il motivo dietro una canzone: se lo spirito è di non rischiare niente, ma di spaccare a livello di numeri, stream, Sanremo, algoritmi e quant’altro, be’, la fonte è all’opposto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosmo: «Non inseguo i numeri, voglio un pop libero. Oggi so che posso amare mia moglie e anche altre persone, senza mentire né ferire»

«Amo mia moglie, ma mi sono innamorato di un’altra». Si possono amare due donne senza perdere se stessi?Gentile Avvocata, ho 47 anni, faccio il professionista, sono sposato con Giorgia da 15 anni e non abbiamo figli.

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