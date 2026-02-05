Un uomo sposato confessa di essere innamorato di un’altra donna, una giovane collaboratrice. Dice di amare ancora la moglie, ma si è trovato a vivere un sentimento complicato. La sua storia riapre il dibattito su cosa significhi davvero amare e se si possa condividere questo sentimento con due persone contemporaneamente. La vicenda, raccontata da Valeria De Vellis, apre domande sulla fedeltà e sui sentimenti in un matrimonio.

Gentile Avvocata, ho 47 anni, faccio il professionista, sono sposato con Giorgia da 15 anni e non abbiamo figli. Amo molto mia moglie e la stimo immensamente, ci siamo sempre sostenuti a vicenda, eppure mi sono innamorato di un'altra donna più giovane - una mia collaboratrice - e oggi mi ritrovo a non sapere che fare. Tutto è nato da un innocente caffè e una brillante conversazione, che non ho voluto condividere, come di consueto, con mia moglie al ritorno a casa. Da allora, non ho fatto che mentirle. Lo scorso week end, ho visto con Giorgia l'ultimo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette; ero sconvolto, il regista aveva descritto per filo e per segno la mia attuale situazione.

© Vanityfair.it - «Amo mia moglie, ma mi sono innamorato di un’altra». Si possono amare due donne senza perdere se stessi?

Jeremy Irvine si apre sulla sua esperienza di vita, condividendo come il diabete abbia plasmato il suo atteggiamento verso il futuro.

Nino Frassica esprime la gioia di condividere momenti in Sicilia con le persone care, considerando la famiglia e il successo professionale come le sue più grandi conquiste.

