Nino Frassica | Sono felice ogni volta che sono in Sicilia con le persone che amo La mia più grande conquista? Mia moglie e avercela fatta nel lavoro

Qual è la sua idea di felicità perfetta? «Ottenere quello che si desidera. Personalmente ho capito che se non chiedo molto è più facile». Qual è il suo bene più prezioso? «La fantasia». Come le piacerebbe morire? «Senza accorgermene. E che fosse la notte di Capodanno del 4000». Qual è la persona vivente che ammira di più? «Renzo Arbore». Qual è la caratteristica che più deplora di sé? «La pigrizia: mi scoccio facilmente. E sono poco paziente». Qual è la caratteristica che più deplora negli altri? «L’incompetenza, soprattutto in quelle persone che occupano un posto di lavoro e non lo meritano, togliendolo così a chi ne avrebbe diritto per capacità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

