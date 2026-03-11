La rassegna Acieloaperto sbarca al parco di Ponente con il concerto all' alba di Cosmo

Il festival musicale estivo arriva per la prima volta nel parco di Ponente di Cesenatico, e lo fa con un evento speciale e inedito, il concerto in matinée di Cosmo. Un live di musica elettronica pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un viaggio sonoro dal risveglio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

