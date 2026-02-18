Giorgia Palmas smentisce la crisi con Filippo Magnini e Caterina Balivo | Dillo che litigate la replica a LVB
Giorgia Palmas ha negato pubblicamente le voci di crisi con Filippo Magnini, dopo aver trascorso insieme il weekend in famiglia. La showgirl ha spiegato che tra loro va tutto bene, smentendo le indiscrezioni che parlavano di tensioni. La vicenda è diventata pubblica quando Caterina Balivo, durante una trasmissione, ha scherzato chiedendo se litigassero davvero. Palmas ha risposto con un sorriso, chiarendo che le cose tra loro sono tranquille e che le voci sono esagerate. La goccia che ha fatto scattare tutto è stata una semplice foto sui social.
Giorgia Palmas ospite di La volta buona ha smentito la crisi con Filippo Magnini. Durante il chiarimento in studio, è intervenuta Caterina Balivo che l'ha stuzzicata: "Vabbè, ma dillo che litigate anche voi".🔗 Leggi su Fanpage.it
Filippo Magnini e Giorgia Palmas: “Ballando ci ha messo a dura prova. Tanti litigi, ma non per gelosia”Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno condiviso con Verissimo le sfide affrontate durante la partecipazione a Ballando con le stelle.
a Verissimo, Filippo Magnini ha svelato la verità sulla crisi con Giorgia Palmas.
