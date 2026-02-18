Giorgia Palmas smentisce la crisi con Filippo Magnini e Caterina Balivo | Dillo che litigate la replica a LVB

Giorgia Palmas ha negato pubblicamente le voci di crisi con Filippo Magnini, dopo aver trascorso insieme il weekend in famiglia. La showgirl ha spiegato che tra loro va tutto bene, smentendo le indiscrezioni che parlavano di tensioni. La vicenda è diventata pubblica quando Caterina Balivo, durante una trasmissione, ha scherzato chiedendo se litigassero davvero. Palmas ha risposto con un sorriso, chiarendo che le cose tra loro sono tranquille e che le voci sono esagerate. La goccia che ha fatto scattare tutto è stata una semplice foto sui social.