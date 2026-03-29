Negli ultimi anni, il settore cosmetico ha visto una continua evoluzione, con innovazioni che spaziano dall’utilizzo di siliconi a formulazioni più rispettose della pelle e dell’ambiente. La ricerca si concentra su prodotti che combinano efficacia e sostenibilità, riflettendo un nuovo modo di concepire la cura della pelle. La tendenza attuale vede un interesse crescente verso soluzioni più intelligenti, attente al pianeta e alle esigenze di chi le utilizza.

D ai siliconi alle formule che rispettano la pelle e proteggono il pianeta. La skincare moderna è sosteniblile ed intelligente. Ma non è sempre stato così. C’è stato un momento in cui l’innovazione cosmetica si misurava dalla densità di una crema e dalla sua capacità di levigare la pelle al primo gesto. E molto altro. Facciamo un revival, per capire cosa e quanto sia davvero cambiato. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Come è cambiata la skincare negli ultimi 30 anni?. Era la metà degli anni Novanta quando la skincare parlava una grammatica quasi ingegneristica: le creme erano dense, opache, corpose, comunicavano performance facendosi percepire sulla pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Negli anni, la ricerca cosmetica non si è mai fermata. Sull’onda del cambiamento. Anche della nostra pelle. E del nostro modo di vedere la skincare

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