Nelle ultime ore, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio molto forte rivolto all’Iran, dichiarando che “stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre”. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione crescente tra le due parti, dopo aver emesso un ultimatum riguardo a possibili azioni future. Le sue parole sono state diffuse attraverso i canali ufficiali, alimentando il dibattito internazionale sulla situazione nella regione.

“Stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre. Non vorrei che accadesse, ma probabilmente succederà” ha scritto il presidente americano sul social Truth. “Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, CHI LO SA? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell’Iran!”. Nel Golfo sale la tensione, le autorità del Bahrein hanno allertato i residenti a mettersi al sicuro dopo alcuni bombardamenti iraniani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Trump: ‘stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre’

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Iran, Trump: stanotte morirà un'intera civiltà, per sempre

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