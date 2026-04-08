Cos’è il regime di sorveglianza particolare che isola Baby Gang nel carcere di Busto Arsizio
Zaccaria Mouhib, conosciuto come Baby Gang, è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio, dove si trova in una cella singola. La cella è stata svuotata di quasi tutti gli arredi e oggetti, in quanto il suo regime di
Zaccaria Mouhib, il trapper 24enne di Calolziocorte che il mondo conosce come Baby Gang, è ora rinchiuso in una cella singola spoglia di quasi tutto. Nessun armadio, nessun soprammobile, nessun televisore. Solo il letto, un tavolo, uno sgabello e una radio. È il regime di sorveglianza particolare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Baby Gang, "sorveglianza particolare" per il trapper in carcere: "Influenza i detenuti"Sarebbe un "soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina" e sarebbe pericoloso "anche per l'influenza che esercita sugli...
Baby Gang violento e turbolento, sobilla gli altri detenuti: a Busto Arsizio disposta la sorveglianza speciale per il trapperCrea problemi anche in carcere il detenuto Zaccaria Mouhib, meglio noto con il nome d’arte di Baby Gang.
Argomenti più discussi: Sorveglianza 'particolare' per Baby Gang in carcere, 'influenza i detenuti'; Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, muore una donna di 35 anni; Stop agli account precoci: il Veneto propone il divieto dei social agli under 14.
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IL TRAPPER STROPPIA – IL CARCERE DI BUSTO ARSIZIO HA DISPOSTO LA SORVEGLIANZA SPECIALE PER BABY GANG x.com
Sorveglianza rafforzata per Baby Gang nel carcere di Busto Arsizio dopo episodi gravi. - facebook.com facebook