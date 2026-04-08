Un detenuto noto con il nome d’arte di Baby Gang, coinvolto in episodi di violenza e comportamento turbolento, ha causato problemi anche all’interno del carcere di Busto Arsizio. Le autorità hanno deciso di applicare la sorveglianza speciale nei suoi confronti, in risposta ai disordini e alle tensioni provocate in cella e tra gli altri detenuti. La misura mira a contenere le condotte del detenuto e mantenere l’ordine all’interno della struttura.

Crea problemi anche in carcere il detenuto Zaccaria Mouhib, meglio noto con il nome d’arte di Baby Gang. Il trapper 24enne, nel carcere di Busto Arsizio dal 17 marzo, in tre settimane è diventato un pericolo pubblico. Le autorità penitenziarie lo definiscono un “soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina” e pericoloso “anche per l’influenza che esercita sugli altri detenuti che lo riconoscono come figura carismatica e di guida, oltre che per i modi arroganti e minacciosi tenuti nei confronti del personale e degli altri detenuti”. Il regime di sorveglianza particolare, previsto per un periodo iniziale di sei mesi, comporta una serie di restrizioni significative. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Baby Gang violento e turbolento, sobilla gli altri detenuti: a Busto Arsizio disposta la sorveglianza speciale per il trapper

Baby Gang, per il trapper sorveglianza particolare in carcere: “Violento e influenza i detenuti”. La difesa: “Nessuna prova”Milano, 8 aprile 2026 – Un “soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina” e pericoloso “anche per l'influenza che...

Baby Gang, "sorveglianza particolare" per il trapper in carcere: "Influenza i detenuti"Sarebbe un "soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina" e sarebbe pericoloso "anche per l'influenza che esercita sugli...

Baby gang, rapina e sequestro di un 15enne a Milano -1mattina News23/12/2025

Temi più discussi: Dritto e rovescio: Baby gang violente: Ce ne freghiamo delle regole Video; Baby gang a Torrenova: Violenti e senza scrupoli. Spaccano tutto e urlano; Nell'inferno delle baby gang di Foggia; Fuorigrotta, è allarme: Baby-gang in azione, subito la zona rossa.

Baby Gang, per il trapper sorveglianza particolare in carcere: Violento e influenza i detenuti. La difesa: Nessuna provaSi tratta di quanto scritto nel decreto del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il 24enne è stato arrestato di nuovo lo scorso 17 marzo per una serie di accuse di detenzione di armi e alt ... ilgiorno.it

Baby gang: a Pavia nasce il progetto che trasforma la trasgressione in crescitaCosa si nasconde davvero dietro al fenomeno delle baby gang? E perché è importante evitare semplificazioni e allarmismo? Ne abbiamo parlato con Luca Dinatale, psicoterapeuta e Presidente dell’Associaz ... iodonna.it

Baby Gang sotto sorveglianza speciale in carcere: "Influenza i detenuti" #babygang x.com

Mentre parole come "baby gang" e "maranza" occupano il dibattito pubblico, scendiamo più in profondità e andiamo a vedere chi sono i giovani presi in carico dai servizi sociali e come sono cambiati i reati commessi da minori a Genova - facebook.com facebook