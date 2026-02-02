C' è una domanda che divide donne di ogni età | botox sì o botox no? La differenza delle due fazioni si legge in faccia alle star dai 30 ai 60 anni

Le donne di tutte le età si chiedono se fare o meno il botox. La differenza tra chi sceglie di sottoporsi al trattamento e chi invece lo evita si vede chiaramente sui volti delle star, tra i 30 e i 60 anni. In Hollywood, invecchiare sotto i riflettori è quasi una scelta obbligata, ma ognuno decide come affrontare il tempo in modo molto personale.

I nvecchiare sotto i riflettori è il “prezzo” da pagare per essere una star. Ma, anche a Hollywood, il modo in cui lo si fa è profondamente personale. Da sempre c’è una domanda che divide donne (non solo celebri) di ogni età: botox sì o botox no? Il dibattito non passa mai di moda. C’è chi sceglie di intervenire, anche visibilmente, contro il tempo che passa e chi rivendica la totale – o, meglio, magari invisibilmente aiutata (per esempio con “baby botox” e biorivitalizzazioni) naturalezza. Il r isultato non è solo una questione di rughe, ma di espressività e movimento del volto. Nessuna delle due strade è giusta o sbagliata, ma le star mostrano comunque la verità: ad ogni età, scegliere il supporto della medicina estetica può fare molta differenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

