Censiti oltre 12mila impianti termici Madaro | Meno emissioni nocive

In tre anni, a Venezia sono stati censiti più di 12.000 impianti termici. L’assessore Madaro spiega che questa operazione ha portato a un calo delle emissioni nocive e a un’aria più pulita. La maggior parte degli impianti si trova nel territorio comunale, e i risultati sono già evidenti. La città punta a proseguire su questa strada per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento.

In tre anni l'Asia ha raggiunto un risultato ragguardevole, censendo 12mila impianti termici sul territorio comunale (ben oltre la metà) con un'indubbia riduzione delle emissioni nocive e un miglioramento della qualità dell'aria. Un risultato che è frutto dell'azione di sensibilizzazione costante dell'Azienda nei confronti dei cittadini e della collaborazione di questi ultimi nell'adempiere ad un obbligo di legge quale è quello di dotarsi del bollino blu. Proprio in questo solco, negli ultimi due mesi sono state inviate lettere informative a tutte le utenze potenzialmente responsabili di un impianto termico, con l'obiettivo di fornire chiarimenti e favorire la regolarizzazione delle loro posizioni.

