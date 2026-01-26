A Policiano di Arezzo si sono svolti i Campionati Toscani Individuali di Cross, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Le piogge abbondanti hanno caratterizzato la giornata, ma l’evento si è svolto regolarmente, offrendo opportunità di gara ai migliori atleti toscani di questa disciplina. La competizione ha confermato la passione e l’impegno del mondo dell’atletica in un contesto naturale e impegnativo.

Maltempo protagonista, ma lo spettacolo non è mancato. A Policiano di Arezzo si sono disputati ieri i Campionati Toscani Individuali di Cross, andati regolarmente in scena nonostante le copiose piogge cadute nella notte e nelle prime ore del mattino. Un banco di prova severo per percorso e organizzazione, superato brillantemente grazie allo straordinario lavoro della Polisportiva Policiano, capace di garantire spazi coperti e accoglienti per atleti e accompagnatori, riducendo al minimo i disagi causati dalle difficili condizioni meteo. Le gare hanno preso il via puntualmente alle ore 10 con il Cross Corto Maschile, subito acceso da un avvincente confronto tra Taoss, Da Prato e Del Vecchio. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Fango, pioggia e grande atletica: a Policiano assegnati i titoli toscani di cross

Policiano ospita i Campionati Toscani di Corsa CampestreDomenica 25 gennaio 2026, Policiano ospiterà i Campionati Toscani di Corsa Campestre, un appuntamento importante per l’atletica regionale.

Leggi anche: Badminton, assegnati a Belmonte Mezzagno i titoli siciliani 2025

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Taglio di Po, volontari sfidano pioggia e fango per salvare il Grande Fiume; Tra Pioggia, fango e nervi saldi, i Lions superano Olbia; Al via tra fango e pioggia la due giorni del Campaccio. Attesa per gli atleti élite sui prati di San Giorgio; Nadia Battocletti campionessa nel fango. Il Campaccio incorona l’atleta nonesa.

Al via tra fango e pioggia la due giorni del Campaccio. Attesa per gli atleti élite sui prati di San GiorgioÈ iniziata la due giorni del Campaccio Cross Country a San Giorgio su Legnano: a dare il via alla classicissima della corsa campestre sono stati, sabato 24 gennaio, i partecipanti alla 5km Charity R ... legnanonews.com

Ronda Ghibellina, l’edizione dei millecinquecento e del fangoNella distanza regina dominio delle sorelle Dematteis e di Jacopo Fontanini che sale sul podio con De Gasperi e Collè ... msn.com

Al Razza, tra pioggia e fango la US Vibonese Calcio piega il A.S.D. Sambiase A cura di #michelelarocca Vibosport - La Calabria Sportiva #rcsport - facebook.com facebook

Pioggia e fango a Sinnai: soccorsi in azione per un anziano, decisiva l’ambulanza 4x4 x.com