Manita del Como di Cesc Fabregas al Pisa: un netto 5-0 dei lariani che volano a 57 punti, soli al quarto posto a +3 sulla Juventus. Da bel sogno, la Champions League si sta trasformando in un obiettivo concreto. Anche perché questo Como sembra inarrestabile: Diao e Douvikas firmano le due reti nel primo tempo, poi la squadra di Fabregas dilaga nella ripresa con i gol al 48? di Baturina, al 75? di Nico Paz e all’81? di Perrone. La dedica è per Michael Hartono, uno dei proprietari del club scomparso in settimana: “Oggi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia Hartono, è grazie a loro se possiamo vivere tutto questo”, ha ricordato Fabregas nel post-partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Como vola al quarto posto, Fabregas svela: “Stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa”

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Como Tactical Analysis | Fabregas’ Build-Up, Pressing & Inverted Full-Backs

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IL COMO VOLA Il Como domina in casa e travolge il Pisa con un netto 5-0, salendo a quota 57 punti. La squadra consolida così il quarto posto e aumenta il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Ad aprire le marcature è Diao dopo appena 8 minuti. Il raddop facebook

Perrone! Vola il Como #ComoPisa 5-0 x.com