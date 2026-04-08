Fabrizio Corona ha nuovamente commentato pubblicamente la situazione di Belen. Durante un’ultima puntata televisiva, Corona ha affermato che Belen sarebbe scesa a patti con il potere, accettando l’invito di Maria De Filippi. Le sue dichiarazioni sono arrivate pochi giorni dopo altre esternazioni pubbliche in cui ha criticato la showgirl. Corona non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni.

Come sempre, le dichiarazioni di Fabrizio Corona non passano sotto silenzio. Nell’ultima puntata di Falsissimo – l’ultima dedicata all’ affaire Alfonso Signorini – l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare di Belen Rodriguez, accusandola di essere “scesa a patti con il potere ” accettando di essere ospite nel Serale di Amici con Maria De Filippi. Un attacco importante da parte di Corona, dato che i due hanno mantenuto nel tempo, nonostante gli alti e i bassi, un rapporto di amicizia. Fabrizio Corona, l’accusa pesantissima a Belen Rodriguez. L’ultima puntata di Falsissimo come di consueto ha riservato grandi sorprese: Fabrizio Corona ha deciso di concludere con questo appuntamento la vicenda dedicata ad Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Corona torna all’attacco su Belen: “È scesa a patti con il potere accettando l’invito di Maria De Filippi”

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Fabrizio Corona smentito da Belen Rodriguez: intervistata da Fazio parla Maria De Filippi

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"Ha accettato l'invito di Maria De Filippi per scendere a patti con il potere" Fabrizio Corona lancia una pesante accusa a Belen Rodriguez. Ma quali sono i rapporti tra lei e Maria E perché questa scelta sarebbe stata, secondo questa versione, "strategica" - facebook.com facebook

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