Corona accusa Belen Rodriguez | È scesa a patti con il potere accettando l'invito di Maria De Filippi

Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha attaccato Belen Rodriguez accusandola di essere "scesa a patti con il potere" accettando l'ospitata ad Amici con Maria De Filippi. Ecco perché sarebbe una "scelta strategica" e cosa sarebbe successo tra la conduttrice Mediaset e la showgirl argentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabrizio Corona accusa Maria De Filippi per l’uscita di Belen Rodriguez da Mediaset: “Così Belen ha perso il lavoro”Nella parte a pagamento di Falsissimo c'è un duro attacco di Fabrizio Corona a Maria De Filippi: "Decide lei chi fa carriera e chi no".

Belen Rodriguez fuori da Mediaset, Fabrizio Corona: “Cosa è successo con Maria De Filippi”Negli ultimi mesi Belen Rodriguez ha raccontato più volte di aver scelto di rallentare, di essersi presa una pausa dalla televisione perché non stava...

Temi più discussi: Corona, a Falsissimo va in onda la misoginia; Fabrizio Corona la nuova inchiesta è su Belen | Sei scesa a patti col potere ora tocca a te; Accusa choc di Plasma a Gard ad Amici 25: Mi hai copiato| Scoppia la lite: Non gira tutto; Zerbi rifiuta guanto di sfida per Plasma ad Amici 25, Pettinelli: Sei un coniglio!| Duro colpo.

Fabrizio Corona attacca Belen Rodriguez: Ha pagato il prezzo del successo con Maria De FIlippi | Il ‘caso’Belen Rodriguez finisce nell’orbita di Fabrizio Corona e Falsissimo: Anche lei è scesa a patti con il potere…, c’entra Maria De Filippi. ilsussidiario.net

Fabrizio Corona attacca Belen e svela presunti legami con il potereCorona annuncia una nuova inchiesta su Belen dopo Amici Fabrizio Corona, nel suo podcast Falsissimo, ha annunciato una nuova inchiesta su Belen Rodrig ... assodigitale.it

L'ultima puntata di Falsissimo, pubblicata ieri sera, ha superato le 300mila visualizzazioni in meno di dodici ore. Attacchi a Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli, Ignazio La Russa, Fedez, Marra e persino Giorgia Meloni - facebook.com facebook