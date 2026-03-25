Un uomo di 38 anni è stato fermato nei pressi dell’ospedale San Gerardo di Monza dopo aver attirato l’attenzione dei passanti e degli agenti della polizia locale. Quando si sono avvicinati, il soggetto ha cercato di evitare il controllo. Successivamente, gli agenti hanno verificato che l’uomo non avrebbe dovuto essere in Italia, scoprendo dettagli sulla sua posizione legale.

Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino. La pattuglia rintraccia l'uomo ed esegue tutte le verifiche del caso Quando ha visto due agenti della polizia locale li ha fermati. Lì, nei pressi dell’ospedale San Gerardo di Monza, c’era un uomo che stazionava da tempo e che aveva comportamenti sospetti. Il fatto è accaduto nella giornata di mercoledì 25 marzo. La pattuglia si è quindi avvicinata all’uomo – poi identificato in un 38enne cittadino dell’Unione europea – e ha cercato di capire che cosa facesse. L’uomo era sprovvisto di documenti e in base alle generalità fornite gli agenti hanno scoperto che aveva una sfilza di precedenti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Il 38enne che insospettisce i passanti: la locale scopre che non doveva essere in Italia

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