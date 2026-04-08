Coppia muore per un incidente in moto in Liguria | lei era originaria di Gorizia

Una coppia ha perso la vita in un incidente in moto in Liguria. La donna, una psicoterapeuta di 63 anni, era originaria di Gorizia. L’incidente ha coinvolto anche il marito, deceduto nello stesso episodio. I dettagli dell’incidente non sono ancora stati resi noti dalle autorità. La tragedia ha colpito le persone coinvolte e le comunità di provenienza.

Morta insieme al marito in un incidente con la moto Cinzia Ladarola, psicoterapeuta di 63 anni originaria di Gorizia. I due erano in vacanza in Liguria e, mentre si trovavano tra Arcola e Sarzana (provincia di La Spezia), si sono schiantati con il mezzo a due ruote contro una macchina. Dopo il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Coppia muore per un incidente in moto in Liguria: lei era originaria di GoriziaMorta insieme al marito in un incidente con la moto Cinzia Ladarola, psicoterapeuta di 63 anni originaria di Gorizia. I due erano in vacanza in Liguria e, mentre si trovavano tra Arcola e Sarzana (pro ... triesteprima.it

Tragedia in vacanza: coppia veneta muore in moto nello schianto frontaleDrammatico incidente a Sarzana: coppia veneta muore in moto, automobilista ricoverato per infarto. nordest24.it

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Drammatico incidente a Sarzana: coppia veneta muore in moto, automobilista ricoverato per infarto. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza x.com