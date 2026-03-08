Trissino si aggiudica la Coppa Italia 2025-2026 di hockey su pista battendo 4-1 Bassano in finale. La partita, un derby molto combattuto, si conclude con la vittoria della squadra veneta che dimostra maggiore precisione in fase offensiva. Bassano, invece, si ferma in finale, senza riuscire a ribaltare il risultato nel corso dell'incontro.

Il titolo resta tra le mani di Trissino. La compagine veneta ha vinto nuovamente la Coppa Italia 2025-2026 di hockey su pista, battendo con un sonoro 4-1 l’ostica rivale Bassano al termine di un derby estremamente combattuto, in cui a fare la differenza è stata la lucidità sotto porta. Per i blucelesti è la quarta Coppa della storia, nonché il tredicesimo trofeo complessivo. Il match è stato indirizzato fin dal primo tempo con una sassata di Davide Gavioli, arrivata dopo appena quattro minuti. Un sigillo che segna un ritmo forsennato all’interno della disputa, ricchissima di occasioni da ambo le parti ma senza una vera scossa. Non a caso tutto si decide nella ripresa, dopo ben dieci minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: la Coppa Italia è di Trissino! Bassano sconfitto in finale

Hockey pista: Trissino e Bassano vanno a segno nei posticipi di A1Doppia vittoria quasi in fotocopia per le venete capoclassifica: Bassano, si è imposto 3-8 a Lodi, Trissino invece ha messo a referto un 3-7 a...

Hockey pista: Bassano e Trissino se ne vanno definitivamente in Serie A1Di seguito i tabellini, il riepilogo e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

Contenuti e approfondimenti su Coppa Italia.

Temi più discussi: Equilibrio e tensione per la Final Four di Coppa Italia A1 a Trissino. Quattro squadre in lotta per il 56° titolo; Hockeypista, show Coppa Italia ancora al PalaDante. Trissino (A1) e Thiene (A2) puntano al bis; Hockey pista: la finale di Coppa Italia sarà Trissino-Bassano; Trissino vola in finale di Coppa Italia 2025/26 di hockey su pista.

Hockey su pista, il Trissino vince la Coppa Italia: superato 4-1 il Bassano nel derbyI biancoblù conquistano il trofeo per la quarta volta al termine di una gara tirata e giocata a livelli altissimi ... corrieredelveneto.corriere.it

Hockey pista: la finale di Coppa Italia sarà Trissino-BassanoLe padrone della Serie A1 non sbagliano in Coppa Italia. Il fine settimana dell'hockey pista, riservato alla seconda competizione nazionale, non manda in ... oasport.it

Trieste battuta nella finale di Coppa Italia femminile. - facebook.com facebook

Pallavolo Coppa Italia A3M - Sabaudia non demerita, ma Reggio Emilia va in finale con un netto 3-0 x.com