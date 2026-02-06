Coppa Italia | l’Atalanta affonda la Juve 3-0 e vola in semifinale

La Juventus esce di scena dopo la sconfitta contro l’Atalanta. I nerazzurri di Palladino vincono 3-0 e si qualificano per le semifinali. Scamacca apre le marcature su rigore, poi Sulemana e Pasalic siglano il risultato finale. La Juventus non riesce a reagire e lascia strada ai bergamaschi.

BERGAMO – La Juve saluta la Coppa Italia. Atalanta in semifinale. I nerazzurri di Palladino battono 3-0 la Juve di Spalletti grazie a un calcio di rigore trasformato al 27' da Scamacca e ai gol di Sulemana al 77' e Pasalic all’85’. La Dea aspetta in semifinale la vincente di Bologna-Lazio, in programma al ‘Dall’Ara’ il prossimo 11 febbraio. Partita a ritmi alti sin dal calcio d’inizio, con la Juve che si proietta in avanti con uno schema preparato che manda subito diversi uomini in area. Conceiçao dalla destra scodella verso il centro dove Thuram si è inserito e in spaccata tocca il pallone, con Carnesecchi che resta a metà strada dopo aver abbozzato l’uscita, ma manda fuori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Coppa Italia: l’Atalanta affonda la Juve (3-0) e vola in semifinale Approfondimenti su Coppa Italia Coppa Italia, un’Atalanta spietata travolge 3-0 la Juventus e vola in semifinale L’Atalanta ha battuto la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. Tripudio Atalanta! Splendido 3-0 sulla Juve, è in semifinale di Coppa Italia L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. DAVID si sblocca con la ROVESCIATA: Atalanta-Juventus 1-2 | Trofeo Bortolotti | DAZN Highlights Ultime notizie su Coppa Italia Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, una ‘classica’ della Coppa Italia sulla strada del sogno nerazzurro; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus. Atalanta-Juventus 3-0, nerazzurri in semifinale di Coppa ItaliaBERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta di Palladino si regala una serata da sogno all’interno di una stagione piena di alti e bassi. Tra ... iltempo.it Juve fuori dalla Coppa Italia, festa Atalanta: episodio Bremer decisivo, poi i bianconeri crollano nel finaleScamacca sblocca su rigore (assegnato da Fabbri dopo essere stato richiamato da Abisso all'on field rieview per il fallo di mano del brasiliano) poi nella ripresa la Dea la chiude con i nuovi entrati ... tuttosport.com | Atalanta beat Juventus to reach the Coppa Italia semi-finals! x.com Coppa Italia Eccellenza, Tisci: “Partita bellissima, uno spot per il nostro calcio” facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.