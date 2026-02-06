Coppa Italia | l’Atalanta affonda la Juve 3-0 e vola in semifinale

Da firenzepost.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus esce di scena dopo la sconfitta contro l’Atalanta. I nerazzurri di Palladino vincono 3-0 e si qualificano per le semifinali. Scamacca apre le marcature su rigore, poi Sulemana e Pasalic siglano il risultato finale. La Juventus non riesce a reagire e lascia strada ai bergamaschi.

BERGAMO – La Juve saluta la Coppa Italia. Atalanta in semifinale. I nerazzurri di Palladino battono 3-0 la Juve di Spalletti grazie a un calcio di rigore trasformato al 27' da Scamacca e ai gol di Sulemana al 77' e Pasalic all’85’. La Dea aspetta in semifinale la vincente di Bologna-Lazio, in programma al ‘Dall’Ara’ il prossimo 11 febbraio. Partita a ritmi alti sin dal calcio d’inizio, con la Juve che si proietta in avanti con uno schema preparato che manda subito diversi uomini in area. Conceiçao dalla destra scodella verso il centro dove Thuram si è inserito e in spaccata tocca il pallone, con Carnesecchi che resta a metà strada dopo aver abbozzato l’uscita, ma manda fuori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

