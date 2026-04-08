Ultimissime Juve LIVE | la designazione per Atalanta Juve la Primavera in finale di Coppa Italia

Nelle ultime ore, sono state annunciate le designazioni arbitrali per la partita tra Atalanta e Juventus. Nel frattempo, la squadra Primavera si è qualificata per la finale di Coppa Italia. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su questi eventi, offrendo un quadro delle ultime notizie relative alla società bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 aprile 2026. McKennie si confessa: «E’ un momento nel quale sto bene. Gli ultimi mesi sono stati molto positivi. Ai giovani dico questo». Ore 21:00 – McKennie in una lunga intervista ai microfoni di Goal ha parlato sia del momento personale che sta vivendo che di come vorrebbe essere visto Juve Primavera in finale di Coppa Italia: ecco chi sarà l’avversaria dei bianconeri di Padoin e quando si giocherà il match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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