America’s Cup 2027 New Zealand torna in acqua con i foil azzurri dedicati a Napoli

Emirates Team New Zealand ha annunciato il ritorno in acqua con l’AC75 Taihoro, dotato di foil azzurri. La barca è stata presentata in vista dell’America’s Cup 2027, che si svolgerà a Napoli. La squadra ha mostrato il nuovo prototipo durante un evento dedicato, sottolineando il legame tra la barca e la città campana.

Emirates Team New Zealand presenta l'AC75 Taihoro con i foil azzurri dedicati a Napoli, città che ospiterà l'America's Cup 2027. Grande attesa alla base di Wynyard Point ad Auckland per il ritorno in scena di Taihoro, l'AC75 di Emirates Team New Zealand che nell'ottobre 2024 aveva conquistato la 37ª America's Cup a Barcellona. Il resto della livrea resta fedele alla tradizione del team: nero dominante, con tocchi di rosso a prua e verde a poppa. La prima giornata di attività è stata però condizionata dal maltempo. Una perturbazione tropicale ha costretto il team a modificare i piani: dopo il rollout della barca alle 9.00 del mattino, alle 11.22 è arrivata la decisione di annullare le prove in acqua e riportare l'imbarcazione nell'hangar.