Napoli nel vento della Coppa America | il Team New Zealand omaggia la città

Auckland ha mostrato “Taihoro”, la barca con cui il Team New Zealand intende difendere la Coppa America nella prossima edizione, prevista a Napoli nel 2027. La presentazione si è svolta in città, segnando un momento importante per la squadra. Napoli, invece, si prepara a ospitare la competizione, che si svolgerà nel 2027.

La strada verso la prossima America’s Cup passa anche da un gesto carico di significato. Ad Auckland è stata infatti presentato “Taihoro”, l’imbarcazione con cui Team New Zealand punta difendere il trofeo nella prossima edizione della competizione, prevista a Napoli nel 2027. Il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione non è soltanto tecnico, ma anche visivo ed emotivo: sulla barca campeggia infatti un richiamo esplicito a Napoli, quasi a voler saldare fin da ora il legame tra i campioni uscenti e la città che ospiterà la sfida. Non si tratta solo di una scelta estetica, ma di un messaggio chiaro: la competizione è già cominciata, e Napoli è subito entrata nell’immaginario del team neozelandese. 🔗 Leggi su Sportface.it

