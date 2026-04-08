La cooperativa sociale Il Carro amplia le sue attività dopo quasi quarant’anni di presenza nel settore. Oltre a continuare il supporto alle persone con disabilità e categorie fragili, la cooperativa introdurrà nuovi laboratori e aprirà una grande caffetteria sociale. L’obiettivo è rafforzare i servizi offerti e coinvolgere ancora di più la comunità locale. La crescita riguarda sia le strutture che le iniziative, con un’attenzione particolare alle esigenze di chi usufruisce delle attività.

Si ampliano e consolidano le attività della cooperativa sociale Il Carro, attiva da quasi quarant’anni nel supporto ai disabili e alle categorie fragili. Il sodalizio, con sede in via Vittime di Nassiriya, a Paullo, ha acquistato un nuovo immobile per incrementare la propria presenza sul territorio e creare occasioni di scambio con la popolazione. La nuova struttura, denominata I Portici, si trova a Paullo, in via Case Rotte: ospiterà laboratori di ceramica, pittura e cucina, ma anche una caffetteria sociale aperta alla cittadinanza e il servizio di stireria "La Vaporosa". L’immobile è un locale commerciale con magazzino e box, esteso su due piani per un totale di 677 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cooperativa “Il Carro“ raddoppia. Ci saranno anche laboratori e una grande caffetteria sociale

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