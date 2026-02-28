Riapre il bar Vittoria grazie a una coop sociale | caffè e cornetti tra tirocini e laboratori

Il bar Vittoria riapre a Viterbo, gestito da una cooperativa sociale. L’attività offre caffè e cornetti e si integra con tirocini e laboratori rivolti a persone in difficoltà. L’apertura segna il ritorno di un punto di riferimento storico per la comunità locale, che da sempre ha rappresentato un luogo di ritrovo quotidiano per residenti e visitatori.

Il locale del centro di Viterbo riaccende le luci con la cooperativa Gea e Autismo Angsa Aps: "Uniamo la sua identità storica a una nuova energia sociale, un messaggio di speranza per il rilancio della zona" C'è un angolo di Viterbo che, per generazioni, ha rappresentato il rito del caffè, l'incontro del mattino, la sosta familiare. Quel luogo, incastonato al civico 1 di piazza della Vittoria, sta per riaccendere le sue luci. Lo storico bar Vittoria, chiuso da un anno, riapre grazie alla cooperativa sociale Gea, in stretta sinergia con Autismo Angsa Viterbo Aps, e rinasce con una veste e un'anima nuove: il “Vittoria social cafè”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Tirocini di Inclusione Sociale: una svolta attesa per la Calabria Il bar del porto torna a riproporre il “Caffè di Natale”, nella giornata della vigilia caffè gratis per tuttiUn gesto semplice, con il sapore delle tradizioni che fanno comunità: al Caffè del Porto torna il “Caffè di Natale”. Una raccolta di contenuti su Riapre. Discussioni sull' argomento Riapre il bar Vittoria, grazie a una coop sociale: caffè e cornetti tra tirocini e laboratori; Vittoria, Legalità e sicurezza stradale: Polizia Locale e CittadinanzAttiva incontrano gli studenti - Radio RTM Modica; Claudio Fiora apre il 2026 con una vittoria alla Cocktail Competition Tiki di Torino - Ossola. Svolta nel caso dell'incidente mortale di Marcellinara, il gip riapre il caso dei coniugi farmacisti Nicola Barbieri e Ornella Pelle https://gazzettadelsud.it/p=2177280 - facebook.com facebook #SerieB, il #Bari batte la Samp e riapre la lotta per la salvezza x.com