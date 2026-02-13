Tre operatori di una cooperativa sociale di Perugia sono finiti sotto inchiesta perché si sospetta che abbiano fornito fentanyl mescolato con dosi di eroina. La procura accusa i tre di aver favorito il traffico di sostanze stupefacenti, aggiungendo un potente oppioide alle dosi vendute. Nei loro confronti vengono raccolti elementi che indicano una possibile responsabilità nella distribuzione di droghe pericolose nella zona.

Perugia, 13 febbraio 2026 – La Procura di Perugia ipotizza il concorso in favoreggiamento per tre operatori di una cooperativa sociale di Perugia. Quella che, nell’aprile 2024, aveva lanciato l’allarme per la presenza di Fentanyl nelle dosi di eroina spacciate su piazza, a Perugia. L’allarme, rimbalzato dalle pagine social della cooperativa stessa, era nato dall’individuazione della sostanza consegnata da una tossicodipendente a un operatore di strada. Presenza che, dopo i successivi accertamenti, era stata confermata anche dall’Università di Perugia e dall’Istituto superiore di sanità. Le indagini della polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fentanyl nelle dosi di eroina, tre indagati: sono operatori di una cooperativa sociale

Tre persone sono sotto inchiesta a Perugia perché avrebbero favorito il traffico di eroina con fentanyl.

