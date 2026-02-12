Maxi-controlli tra Nuovo Salario Tufello San Lorenzo e Termini | raffica di arresti e denunce a Roma

Maxi-operazione dei carabinieri a Roma, tra Tufello, Nuovo Salario, San Lorenzo e Termini. Durante la giornata, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli che hanno portato all’arresto di sette persone e alla denuncia di altre quattro. Sono state sequestrate decine di dosi di droga, tra cocaina, crack ed eroina. L’intervento ha colpito diverse zone della capitale, con un giro di controlli intensi per contrastare lo spaccio e la criminalità.

Roma, 12 febbraio 2026 – I carabinieri della Compagnia Montesacro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Tufello e Nuovo Salario, arrestando 7 persone, denunciarne altre 4 e sequestrando decine di dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack ed eroina. Fermati un 54enne, trovato con 10 involucri tra cocaina e crack e un 41enne con 89 involucri di stupefacente, per un peso di circa 61 grammi di cocaina e crack. Denunciato un 61enne, sorpreso a bordo della propria auto con diversi involucri di cocaina ed eroina, e un 57enne romano che, ai domiciliari, era in strada senza alcuna autorizzazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Nelle zone di Tufello e Città Giardino a Roma, i carabinieri della compagnia Montesacro hanno effettuato un’operazione di controllo, risultata in sette arresti e due denunce.

A Roma, i Carabinieri continuano a intensificare i controlli nelle zone di Termini e Esquilino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

