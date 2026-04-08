Controlli nelle attività commerciali tra Viagrande e Trecastagni | tre denunce e sanzioni

Nelle ultime ore, i carabinieri delle stazioni di Trecastagni e Viagrande hanno condotto controlli nelle attività commerciali delle zone coinvolte. Le operazioni sono state accompagnate dall’intervento del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno verificato il rispetto delle norme vigenti. Durante le ispezioni sono state identificate tre persone denunciate e sono state comminate sanzioni amministrative.

I carabinieri delle stazioni di Trecastagni e Viagrande hanno effettuato delle ispezioni insieme ai colleghi del, Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nei territori di competenza. A Viagrande, al termine dell’accesso ispettivo effettuato per una gastronomia di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Controlli dei carabinieri tra Trecastagni e Viagrande: sanzioni e denunceABBONATI A DAYITALIANEWS Ispezioni congiunte sul territorio Prosegue l’attività di controllo dei carabinieri nelle aree di Trecastagni e Viagrande. Controlli nelle attività commerciali di San Cristoforo, sanzioni per oltre diecimila euroNuova stretta sul fenomeno dell’abusivismo commerciale e tolleranza zero per chi occupa in modo indiscriminato il suolo pubblico. Temi più discussi: Giardini Speyer e centro. Controlli sugli esercizi commerciali. Irregolarità in una macelleria e in un negozio di kebab; Controlli in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori nel Palermitano: riscontrate diverse irregolarità, sospese 7 attività imprenditoriali; Lavoro nero nel Catanzarese, sospese quattro attività commerciali; Lavoro irregolare, controlli nell’area di Gallipoli: oltre 32mila euro di sanzioni. Controlli a tappeto in alcune macellerie del centro: emerse diverse irregolaritàI carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nella zona di Porta Nolana e nelle aree limitrofe. I militari, in particolare, hanno identificato 129 persone e controllati 44 veicoli. Ben 13 le ... napolitoday.it Controlli a tappeto ad Acireale, irregolarità e sanzioni per oltre 40mila euro in due esercizi commerciali: distrutti circa 50 chili di alimenti scaduti – VIDEOControlli a tappeto quelli eseguiti nei giorni scorsi dalla task force nel territorio del comune di Acireale. newsicilia.it Controlli della Guardia di Finanza del servizio navale di Porto Ceresio: scoperti 39 chalet abusivi sul lago di Comabbio. - facebook.com facebook #Roma. Controlli contraffazione all'Esquilino, sequestrate calzature per bambini -- #GdF x.com